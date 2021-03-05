Неожиданный двойник появился у известной певицы Софии Ротару, точь-в точь похожий на кумира миллионов

Об этом можно посмотреть небольшой ролик на You Tube.

Многие поклонники знают и любят творчество знаменитой Софии Михайловны Ротару. Легендарная певица давно и прочно заняла свое место в сердцах фанатов. Несмотря на солидный возраст, она до сих пор участвует в концертах, исполняя свои хиты.

На You Tube появился отрывок из программы "Точь-в-точь", демонстрирующий двойника Софии Ротару. Ведь это предусмотрено сценарием программы. В ней известные артисты изображают знаменитых певцов. По итогам выявляется самый талантливый и пластичный двойник.

Один из участников проекта Александр Панайотов решил исполнить песню Софии Михайловны "Хуторянка". Находясь в образе, он легко и точно передал все нюансы, талантливо показал звезду, вызвав бурную реакцию публики.

Его номер вызвал живейший отклик в жюри, исполнительница Елена Ваенга даже сначала не поверила своим глазам, настолько хорошо удалось перевоплощение.

Ваенга до окончательного момента не могла определить, кто это загримирован под Ротару.

Во время выступления Александра Панайотова, артистка покинула жюри и поднялась на сцену, чтобы вблизи рассмотреть певца.

Изумлению именитой Ваенги не было придела, а ведь она знала голос и манеру исполнения Александра. Однако по голосу не смогла определить и понять как это возможно.

Зрители передачи "Точь-в-точь" осыпали восхищенными словами 36-летнего Панайотова. Они назвали его исполнение бриллиантовым, хвалили за творческую многогранность и удивлялись как это вообще возможно!

Напомним, внучка Ротару показала, как встречает весну.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару похвасталась красотой.

Также Politeka писала, внук Ротару сменил внешность.