Известная певица София Ротару поделилась занимательной историей из детства своего внука Анатолия

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм появилось архивное фото с Софией Ротару и ее внуком, который был назван в честь мужа певицы, музыканта Анатолия Евдокименко. На снимке еще молодая артистка позировала с маленьким Толей. Сейчас внуку звезды уже 26 лет.

Стоит отметить, что в детстве мальчик был пухленьким, но сейчас он настоящий красавчик с обложки модных журналов. Высокий брюнет уже сводит с ума армию поклонниц.

«Помню, Толя в первом классе пришел из школы и говорит: «Мне никто не верит, что ты моя бабушка». Я удивилась: «Почему?». А он: «Ребята говорят, что бабушки такими молодыми не бывают», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Многие поклонники признались, что тоже не поверили бы ее внуку.

«Красивое фото!», «Красавица, умничка, неповторимая», «Действительно. Я бы тоже на месте его одноклассников не поверила», - пишут пользователи сети.

Отметим, что у Софии Ротару один родной сын, а также внук и внучка. У певицы очень близкие отношения со своей семьей, а сын после смерти мужа стал ее продюсером.

Напомним, что 26-летний внук Ротару сменил внешность, поразив сходством с покойным дедом: как он теперь выглядит.

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