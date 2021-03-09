Відома співачка Софія Ротару підкорила пікантним виглядом у циганському вбранні
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому ще молода Ротару козирнула своєю нев'янучою красою.
Ротару постала на фото в яскравому костюмі, який був схожий на циганський наряд. Вона вип'ятила глибоке декольте, прикрасивши його намистом. Масивні сережки і намисто надавали образу шарму. Родзинкою вбрання стала жива квітка у волоссі артистки. Вона щиро посміхалася і виглядала щасливою.
"Тепла весна, шалена любов, світло в душі і в очах", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях Ротару залишили масу теплих слів.
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"Ти найкраща", "Шик", «жінка-весна», "як циганка", "Красатуля, обожнюю вас!", "Наша Королева", "Красуня наша!", "Сонечка, ти прекрасна!", "Яка ж Софія Михайлівна гарна", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Софії Ротару вже 73 роки, але співачка не перестає виступати на сцені. Більш того, артистка прекрасно виглядає і може дати фору молодим красуням.
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