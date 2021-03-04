Дорослий онук артистки Софії Ротару здивував публіку зміною іміджу, тепер його просто не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, у відомої радянської та української артистки Софії Ротару двоє дорослих онуків - Соня і Анатолій. Дівчина вчиться в Нью-Йорку і будує успішну модельну кар'єру, а її брат закінчив Lancing College, а також вступив на факультет фешн-фотографії Центрального коледжу мистецтва і дизайну в Лондоні, також хлопець пробує себе в ролі ді-джея.

Нещодавно Анатолій, якому також пророкували модельну кар'єру, вирішив змінити імідж і на додаток до густої шевелюри, відпустив невеликі вуса, які виглядають досить гармонійно на худорлявому обличчі. Чорно-білі фото і відео хлопця з новою зовнішністю опублікувала в Instagram-сторіс його мама і невістка Ротару Світлана Євдокименко. Як видно, Толік у сірому светрі зображений в студії звукозапису, він захоплений музикою і не звертає увагу на те, що його знімають. Треба сказати, що на цих фото з вусами складно не помітити схожість онука Ротару з його дідусем - покійним Анатолієм Євдокименком.

Зазначимо, що нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Анатолій Євдокименко опублікував чорно-білий знімок, на якому позує ще без вусів. Однак увагу привертає інша цікава деталь – сережка-хрестик в одному вусі. Перед камерою хлопець позує в чорному светрі і сірому пальто, а його волосся акуратно зачесане назад.

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