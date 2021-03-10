Юная внучка известной легендарной певицы Софии Ротару похвасталась своими развлечениями

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, которая живет и строит модельную карьеру в США, в Instgaram поделилась новыми кадрами.

Сияющая девушка блеснула красотой на фоне солнечного Нью-Йорка.

Соня Евдокименко позировала в черном гольфе, который она дополнила массивной цепью. Девушка нанесла легкий макияж, подчеркивающий ее природную красоту.

«Весна официально пришла», - написала она, отметив, что температура в Нью-Йорке уже +14.

Также Соня показала, что устроила посиделки с подружками в ресторане.

«Девичник», - подписала она кадры.

Напомним, в ноябре 2020 года появились первые новости о том, что внучка Софии Ротару собралась замуж. Избранником Софии Евдокименко стал Денис Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

Однако сама София Ротару не в восторге от идеи своей внучки. Легендарная певица считает, что родственница еще слишком молода, чтобы выходить замуж

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