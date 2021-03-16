Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару показала свое идеальное весеннее утро

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, которыми порадовала поклонников.

Так, сначала Соня позировала в спортзале в эластичном топе и лосинах. Девушка блеснула стройной фигуркой, взбудоражив фантазии своим плоским животиком.

"Разум и тело", - подписала кадр звезда.

Далее внучка Ротару решила продемонстрировать свое идеальное утро, перечислив по пунктах, из чего оно состоит.

Сначала красотка сделала зарядку (первый пункт в ее списке) в коротенькой футболке и шортиках. Соня стояла на четвереньках, изгибаясь, как кошечка, и поочередно вытягивая ноги назад.

Затем был чай с куркумой, а далее девушка примерила сразу несколько нарядов. Один из них, черное платье экстремальной длины, скорее всего, особенно понравился ей. Модель избавилась от лифичка, покрутившись в этом мини перед камерой. В какой-то момент Соня опасно наклонилась, засветив упругий, ничем не прикрытый, бюст.

"Весна 2021 примерка нарядов", - гласит третий пункт.

Завтрак стал четвертым в списке: омлет с авокадо и красной рыбой и салат. Соня показала, как готовит.

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару изумила юной красотой, небрежно прикрываясь белым полотенцем после массажа. Девушка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия, отметив в подписи о приятных ощущениях во всем теле после процедуры.

Напомним, 19-летняя внучка Ротару нараспашку показала свою красоту в полный рост

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