Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару показала свое идеальное весеннее утро
Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, которыми порадовала поклонников.
Так, сначала Соня позировала в спортзале в эластичном топе и лосинах. Девушка блеснула стройной фигуркой, взбудоражив фантазии своим плоским животиком.
"Разум и тело", - подписала кадр звезда.
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Далее внучка Ротару решила продемонстрировать свое идеальное утро, перечислив по пунктах, из чего оно состоит.
Сначала красотка сделала зарядку (первый пункт в ее списке) в коротенькой футболке и шортиках. Соня стояла на четвереньках, изгибаясь, как кошечка, и поочередно вытягивая ноги назад.
Затем был чай с куркумой, а далее девушка примерила сразу несколько нарядов. Один из них, черное платье экстремальной длины, скорее всего, особенно понравился ей. Модель избавилась от лифичка, покрутившись в этом мини перед камерой. В какой-то момент Соня опасно наклонилась, засветив упругий, ничем не прикрытый, бюст.
"Весна 2021 примерка нарядов", - гласит третий пункт.
Завтрак стал четвертым в списке: омлет с авокадо и красной рыбой и салат. Соня показала, как готовит.
Ранее мы рассказывали, внучка Ротару изумила юной красотой, небрежно прикрываясь белым полотенцем после массажа. Девушка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия, отметив в подписи о приятных ощущениях во всем теле после процедуры.
Напомним, 19-летняя внучка Ротару нараспашку показала свою красоту в полный рост
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