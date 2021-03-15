Известная модель Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, показала, как релаксирует

На фото Соня показалась без одежды и белья, прикрываясь только полотенцем. Евдокименко, как можно понять, отправилась в массажный кабинет, где предалась наслаждению от мастеров своего дела. Красотка снимала себя на телефон, а второй рукой пыталась прикрыть бюст белой тканью. Модель настолько была счастлива, что закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После массажа чувство", - написала под фото Соня.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Соня выбросила кадры в сторис Инстаграм, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:

"Я не девочка, но еще не женщина)", "Ух ты, моя любимица. Жительница Нью-Йорка", "Я сказал раньше и повторяю еще раз ... это в моде", "Очень приятно встретить тебя сегодня", "как же ты красива", "Спасибо за вдохновение", "Девочка, старайся быть похожей на свою знаменитую бабушку", "Истинное наслаждение".

Мы писали, что модель Соня Евдокименко порадовала поклонников милым черно-белым фото.

Так, в этот раз Соня выложила в сеть очаровательное черно-белое фото, на котором позирует в удивительном образе и необычной позе. Как видно, красотка появилась бед камерой в закрытом черном свитере, который подчеркнул ее стройное тело, но скрыл все прелести.

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