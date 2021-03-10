Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, продемонстрировала фигуру в облегающей одежде

Красотка обладает стройной фигурой и отлично держится на камеру, передает Politeka.net. Внучка легенды с семи лет развивается в модельном бизнесе. С ранних лет она снимается для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

Сейчас восходящую певицу можно назвать настоящим профессионалом и бабушка должна быть в восторге.

На одном из новых фото София предстала в обтягивающей одежде, подчеркнувшей грудь и тонкую талию. Евдокименко слегка согнулась, блеснув идеальны изгибом стройного тела.

Соня прижала к себе руки, и приоткрыв губы, смотрела просто сияющими глазами в камеру.

Кадр хоть и был черно-белым, все же казался каким-то ярким, благодаря столь красивой девушке.

Всего за несколько минут публикация собрала почти 200 лайков и немного комментариев.

Отметим, Соня Евдокименко в этом году отметит 20-летие. Она с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Сейчас девушка принимает участие в фотосессиях и учится в США, а недавно сообщила об отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым.

Поклонники стали говорить о возможной помолвке пары, однако пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Известно, что сейчас Денис Жаданов занимает должность вице-президента по маркетингу и вместе с командой строит успешную украинскую компанию, продукты которой известны по всему миру.

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