Модель Соня Евдокименко порадовала поклонников спортивным фото своей тренировки на свежем воздухе

Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых дизайнеров и модные дома. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни.

Так, недавно Соня опубликовала в своих Instagram-сторис очаровательный кадр, на котором можно увидеть ее тренировку в самом сердце Нью-Йорка, где она учится и живет. Девушка решила позаниматься на свежем воздухе – она пришла в Центральный парк мегаполиса и подставила тело солнечным лучам.

Перед камерой Евдокименко позирует в обтягивающих черных лосинах и коротком спортивном топе, а завершают образ стильные кроссы. Этот наряд красиво подчеркнул идеально стройное тело юной красотки, посодействовала этому и поза – модель как будто тянется к небу. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветерком, а на лице легкий макияж и блаженная улыбка. свой соблазнительный кадр Соня подписала так: "Best way start the day".

