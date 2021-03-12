Модель Соня Евдокименко порадовала поклонников спортивным фото своей тренировки на свежем воздухе
Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых дизайнеров и модные дома. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни.
Так, недавно Соня опубликовала в своих Instagram-сторис очаровательный кадр, на котором можно увидеть ее тренировку в самом сердце Нью-Йорка, где она учится и живет. Девушка решила позаниматься на свежем воздухе – она пришла в Центральный парк мегаполиса и подставила тело солнечным лучам.
Перед камерой Евдокименко позирует в обтягивающих черных лосинах и коротком спортивном топе, а завершают образ стильные кроссы. Этот наряд красиво подчеркнул идеально стройное тело юной красотки, посодействовала этому и поза – модель как будто тянется к небу. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветерком, а на лице легкий макияж и блаженная улыбка. свой соблазнительный кадр Соня подписала так: "Best way start the day".
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