Модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників спортивним фото свого тренування на свіжому повітрі
Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка і модель, яка підкорила світових дизайнерів і модні будинки. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і відео зі свого насиченого життя.
Так, нещодавно Соня опублікувала у своїх Instagram-сторіс чарівний кадр, на якому можна побачити її тренування в самому серці Нью-Йорка, де вона вчиться і живе. Дівчина вирішила позайматися на свіжому повітрі – вона прийшла в Центральний парк мегаполісу і підставила тіло сонячним променям.
Перед камерою Євдокименко позує в обтягуючих чорних лосинах і короткому спортивному топі, а завершують образ стильні кроси. Цей наряд красиво підкреслив ідеально струнке тіло юної красуні, посприяла цьому і поза – модель ніби тягнеться до неба. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітерцем, а на обличчі легкий макіяж і блаженна посмішка. свій спокусливий кадр Соня підписала так: "Best way start the day".
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