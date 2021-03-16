Звезда показала себя в красивом образе

Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, пленила фигурой в прозрачном наряде

Внучка знаменитости выросла и превратилась в настоящую сердцеедку, передает Politeka.net. Красотка активно учится, занимается творчеством и участвует в разных съемках.

В этот раз модель предстала в белом топике с неприличным декольте. Ткань обтянула обнаженный бюст, подчеркнув его объем. Наряд был немного прозрачным, поэтому можно было рассмотреть самые интимные детали. Топ обтянул стройную талию.

Белые штаны на резинке подчеркнули бедра красивой формы.

Завершила образ толстая цепь на шее.

Соня уложила волосы набок и посмотрела вперед. Модель слегка улыбалась.

"Отнеситесь серьезно к своим мечтам 🤍💫", - написала Соня.

Всего за 10 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев, состоящих, в основном, из смайликов.

"Всем сердцем 🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨", - написали пользователи сети.

Отметим, недавно модель сообщила об отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым.

Напомним, Соня Евдокименко в этом году отметит 20-летие. Она с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала, а также выходила на подиум. Красотка даже получила титул "Лучшая модель Украины".

Сейчас девушка живет в США, где изучает историю искусств и английскую литературу.

Отметим, старший брат Сони, Анатолий, является профессиональным фотографом, и работал в одном из модельных агентств Лондона. С подросткового возраста Соня отдавала предпочтение именно снимкам брата.

Напомним, внук Ротару рассказал с какой проблемой столкнулся.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару погуляла с женихом миллионером по Нью-Йорку.

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