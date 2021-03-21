19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась вдохновляющими кадрами, на которых показала свою естественную красоту

Как сообщает Politeka.net, красотка порадовала поклонников новым видео в ТикТок.

Как известно, сейчас Соня живет и учится в США. Девушка позиционирует себя как начинающую актрису и модель и уже вовсю пытается строить свою карьеру. Для этого девушка участвует в различных съемках, публикуя результаты фотосессий в своих соцсетях.

Однако, на этот раз Евдокименко решила порадовать поклонников простым домашним видео, на котором она подпевает и танцует под заводную песню. На кадрах красотка появляется в простой бежевой водолазке и с минимумом косметики на лице. Дополняют ее образ роскошные локоны волос, которые девушка решила завить.

Соня демонстрирует не только свою естественную красоту, но и актерский талант, вовсю выгибаясь и красуясь перед камерой. А благодаря солнечному свету, который явно идет от окна, перед которым резвится девушка, кадры получились очень весенними.

«Превосходно», «Ты очень красивая», «Солнышко», - пишут люди в комментариях к видео.

Ранее мы писали, что Соня опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе леди-босс.

На черно-белом снимке внучка Ротару позировала в брючном костюме и белой рубашке. Серьезность образа девушка разбавила пикантной позой.

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