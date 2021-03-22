Погода в понеділок розділить українців на два табори: в половині областей пройдуть дощі і сніг, в той час як в інших буде сухо

Про те, чого чекати від погоди 22 березня, розповіли у своєму прогнозі синоптики Укргідрометцентру.

За їхніми даними, потепління українцям найближчими днями чекати не варто. Так, вночі у всіх областях температура опуститься нижче нуля.

Вдень і вночі в північно-західних областях пройдуть дощі, а місцями сніг або мокрий сніг. В інших областях буде без опадів.

На заході України вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5 градусів, а вдень – від +4 до +7. Протягом дня в регіоні пройде мокрий сніг з дощем.

У центральних і північних областях нічні температури коливатимуться від 1 до 4 градусів нижче нуля, а вдень очікується від +3 до +6 градусів. Мокрий сніг і дощ в цих регіонах йтимуть тільки вдень.

На сході країни вночі очікується від -2 до -5 градусів, а вдень повітря прогріється до +4...+7. Опадів не очікується.

У південних областях вночі похолодає до -1 ... -4 градусів, а вдень очікується від +4 до +7. В Одеській області вдень пройде дощ, а в інших областях буде сухо.

У Києві вночі температура опуститься до -1...-3 градусів, вдень потеплішає до +3...+5. Вдень у столиці пройде мокрий сніг з дощем.

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