Погода в понедельник разделит украинцев на два лагеря: в половине областей пройдут дожди и снег, в то время как в остальных будет сухо

О том, чего ждать от погоды 22 марта, рассказали в своем прогнозе синоптики Укргидрометцентра.

По их данным, потепления украинцам в ближайшие дни ждать не стоит. Так, ночью во всех областях температура опустится ниже нуля.

Днем и ночью в северо-западных областях пройдут дожди, а местами снег или мокрый снег. В остальных областях будет без осадков.

На западе Украины ночью столбики термометров покажут от -1 до -5 градусов, а днем – от +4 до +7. В течение дня в регионе пройдет мокрый снег с дождем.

В центральных и северных областях ночные температуры будут колебаться от 1 до 4 градусов ниже нуля, а днем ожидается от +3 до +6 градусов. Мокрый снег и дождь в этих регионах будут идти только днем.

На востоке страны ночью ожидается от -2 до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+7. Осадков не ожидается.

В южных областях ночью похолодает до -1…-4 градусов, а днем ожидается от +4 до +7. В Одесской области днем пройдет дождь, а в других областях будет сухо.

В Киеве ночью температура опустится до -1…-3 градусов, днем потеплеет до +3…+5. Днем в столице пройдет мокрый снег с дождем.

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