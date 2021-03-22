Українська синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на понеділок, 22 березня

Як повідомляє Politeka.net , відома українська синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook дала прогноз погоди на понеділок, 22 березня. Також вона показала карту на наступну неділю, 28 березня, на якій видно, що в Україну прийде потепління і температура прогріється до +12 градусів.

Так, за даними синоптика, в понеділок українців чекає волога і прохолодна погода. Майже по всій Україні, крім східної частини, очікується сніг і дощ зі снігом. Температура повітря сьогодні буде плюсовою вдень близько 2-6 градусів тепла, на півдні, на Сході та місцями в центрі до +9 градусів. Однак вже до ночі температура буде знижуватися і очікуються заморозки. В українській столиці синоптик прогнозує 22 березня мокрий сніг і + 3, +5 градусів тепла.

"Друга карта за прогнозом температури повітря - аж на неділю, на 28 березня, ще все може змінитися", - зазначила Діденко. Вона зізналася, що дуже їй хотілося показати саме цю карту, де є попередній прогноз на потепління з наступного тижня.

Раніше синоптики обнадіювали, що після холодної і сніжної зими в Україні буде рання і тепла весна. Однак тепер прогнози змінилися і українців довгоочікуване тепло не порадує навіть на початку квітня. За даними народного синоптика Леоніда Горбаня навіть після Пасхи українцям не варто дати травневої спеки, будуть ще хвилі похолодання. "Жари в третьому весняному місяці чекати не варто", - зазначає Горбань.

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