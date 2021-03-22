Украинская синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на понедельник, 22 марта

Как сообщает Politeka.net , известная украинская синоптик Наталка Диденко в своем Facebook дала прогноз погоды на понедельник, 22 марта. Также она показала карту на следующее воскресенье, 28 марта, на которой видно, что в Украину придет потепление и температура прогреется до +12 градусов.

Так, по данным синоптика, в понедельник украинцев ожидает влажная и прохладная погода. Почти по всей Украине, кроме восточной части, ожидается снег и дождь со снегом. Температура воздуха сегодня будет плюсовой днем ​​около 2-6 градусов тепла, на юге, на востоке и местами в центре до +9 градусов. Однако уже к ночи температура будет снижаться и ожидаются заморозки. В украинской столице синоптик прогнозирует 22 марта мокрый снег и +3, +5 градусов тепла.

"Вторая карта по прогнозу температуры воздуха – аж на воскресенье, на 28 марта, еще все может измениться", - отметила Диденко. Она призналась, что очень ей хотелось показать именно эту карту, где есть предварительный прогноз на потепление со следующей недели.

Ранее синоптики обнадеживали, что после холодной и снежной зимы в Украине будет ранняя и теплая весна. Однако теперь прогнозы изменились и украинцев долгожданное тепло не порадует даже в начале апреля. По данным народного синоптика Леонида Горбаня даже после Пасхи украинцам не стоит дать майской жары, будут еще волны похолодания. "Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит", - отмечает Горбань.

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