Українець відправив суперника в нокаут на 2-й хвилині бою

Український проспект першого напівсереднього дивізіону Василь Чеботар (8-0, 3 КО) переміг боксера з Німеччини Йоана Ліка (6-1, 0 КО).

Бій відбувся в рамках Шоу від K2 Promotions пройшла на рингу ТРЦ "Термінал" в Броварах і завершився достроково.

На 2-й хвилині першого раунду 19-річний українець лівим боковим зловив суперника, моментально вирубивши його.

33-річний німець довгий час не міг піднятися, приходячи до тями від нокауту.

Нагадаємо, наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться в квітні. Але Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

З організацією поєдинку Усик-Джойс виникли проблеми. Команду Усика не влаштувала пропозиція Усик і Джойс не змогли домовитися про бій сторони Джойса. За інформацією ЗМІ, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах і, судячи з коментарів однієї зі сторін бою точно бути не пізніше травня.

Відзначимо, що в 2013 році Усик і Джойс вже зустрічалися на рингу під час Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів присудили українському спортсмену.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"

Як писала Politeka, Усика різко взяли в облогу за чемпіонські амбіції, Боксерський титул під загрозою: "не заслуговує..."

Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"