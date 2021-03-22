Українець відправив суперника в нокаут на 2-й хвилині бою
Український проспект першого напівсереднього дивізіону Василь Чеботар (8-0, 3 КО) переміг боксера з Німеччини Йоана Ліка (6-1, 0 КО).
Бій відбувся в рамках Шоу від K2 Promotions пройшла на рингу ТРЦ "Термінал" в Броварах і завершився достроково.
На 2-й хвилині першого раунду 19-річний українець лівим боковим зловив суперника, моментально вирубивши його.
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33-річний німець довгий час не міг піднятися, приходячи до тями від нокауту.
Нагадаємо, наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться в квітні. Але Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.
З організацією поєдинку Усик-Джойс виникли проблеми. Команду Усика не влаштувала пропозиція Усик і Джойс не змогли домовитися про бій сторони Джойса. За інформацією ЗМІ, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах і, судячи з коментарів однієї зі сторін бою точно бути не пізніше травня.
Відзначимо, що в 2013 році Усик і Джойс вже зустрічалися на рингу під час Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів присудили українському спортсмену.
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