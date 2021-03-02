Боксер Александр Усик в 2021 году проведет бой против британца Джо Джойса



Хоть команды боксеров до сих пор не договорились о бое и не определились с датой поединка, но букмекеры уже начали принимать ставки на супербой, передает Politeka.net.

Вероятность победы Алексанра в бою за титул временного чемпиона в супертяжелом оценивают коэффициентом 1,35.

В победу британского боксера "буки" верят не сильно: коэффициент на его победу 2,9.

Напомним, в конце января Джойс сообщил, что бой с Усиком состоится в апреле. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

С организацией поединка Усик – Джойс возникли проблемы. Команду Усика не устроило предложение Усик и Джойс не смогли договориться о бое стороны Джойса. По информации СМИ, судьба поединка определится на промоутерских торгах и, судя по комментраих одной из сторон бою точно быть не позже мая.

Отметим, что в 2013 году Усик и Джойс уже встречались на ринге во время Всемирной боксерской суперсерии. Тогда победу единогласным решением судей присудили украинскому спортсмену.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "С другими только на русском"

Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой: "Не заслуживает..."

Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"