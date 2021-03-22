Украинец отправил соперника в нокаут на 2-й минуте боя

Украинский проспект первого полусреднего дивизиона Василий Чеботарь (8-0, 3 КО) победил боксера из Германии Йоана Лика (6-1, 0 КО).

Бой состоялся в рамках Шоу от K2 Promotions прошла на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах и завершился досрочно.

На 2-й минуте первого раунда 19-летний украинец левым боковым поймал соперника, моментально вырубив его.

33-летний немец долгое время не мог подняться, приходя в себя от уничтожающего нокаута.

Напомним, в конце января Джойс сообщил, что бой с Усиком состоится в апреле. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

С организацией поединка Усик – Джойс возникли проблемы. Команду Усика не устроило предложение Усик и Джойс не смогли договориться о бое стороны Джойса. По информации СМИ, судьба поединка определится на промоутерских торгах и, судя по комментраих одной из сторон бою точно быть не позже мая.

Отметим, что в 2013 году Усик и Джойс уже встречались на ринге во время Всемирной боксерской суперсерии. Тогда победу единогласным решением судей присудили украинскому спортсмену.

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