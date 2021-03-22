Українська співачка Ольга Полякова засвітила принади своєї старшої дочки Маші

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото з відпочинку. На знімку її 16-річна дочка відпочивала на шезлонгу. По всій видимості, дівчина перегрілася на сонці і заснула. Полякова не упустила момент і зняла все на камеру.

"Спить моя кізка", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що у Полякової вельми вільне ставлення до демонстрації тіла своєї дочки. Вона неодноразово піддавалася критиці в мережі, коли публікувала вельми спокусливі кадри з ще 15-річною Марією. Так, одного разу мати і дочка влаштували спекотну фотосесію в купальниках як у рятувальниць Малібу. Це викликало неабиякий скандал в мережі.

"Дитину то навіщо оголяти? Фу!", "Перебір", "дочка вже дуже доросла, прям маму переганяє", "Навіщо Маші так швидко дорослішати?",- напали на Полякову користувачі Мережі.

Додамо, що цього разу Ольга опублікувала також вельми провокаційне фото. На знімку бюст Марії буквально вивалювався з купальника.

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Нагадаємо, що 16-річна дочка Полякової без сорому виставила тіло в бікіні і нарвалася на критику: "виглядає на 34".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової публічно відчитала маму за ласки з чужим чоловіком, скандальне фото: "татові це не сподобається".

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