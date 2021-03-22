Відома телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, яке звело її шанувальників з розуму. Як відомо, Нікітюк останнім часом балує своїх фанатів гаряченькими фото. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що зараз вона собі подобається, тому вважає, що такою красою потрібно ділитися зі світом. Леся не виключає, що найближчим часом вона навіть може зважитися на зйомку без одягу.

На свіжому фото зірка "Нового каналу" розляглася на ліжку в неймовірно короткій сукні, яка більше була схожа на ночнушку. Леся витягла свої довгі ніжки в красивих елегантних босоніжках.

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?)",- пожартувала телеведуча.

Шанувальники не розгубилися і стали озвучувати свої варіанти відповідей.

"Ніжки Лесі Никитюк. Головне їх вчасно конвертувати у вдале заміжжя", "Ноги Лесі Нікітюк", "шведський стіл", "Ах які ноги", "найдовше - це Лесин язик, ой, я хотіла написати ноги! Звичайно ноги", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Нікітюк зараз відпочиває в Єгипті, показуючи не тільки красиві види, але і спокусливі вигини свого тіла.

Нагадаємо, що біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав: «наврочили».

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк, похвалившись новим бюстом, змусила українок собі заздрити: "не впізнати, такі форми...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою:"це перебір".