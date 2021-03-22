Зірка студії "Квартал 95" Віра Кекелія показала стильний образ без нижньої білизни, вразивши своєю чуттєвістю

Артистка "жіночого кварталу" поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зазвичай весела і пустотлива Кекелія вирішила продемонструвати свою чуттєву сторону в новій фотосесії, для якої вона вибрала вельми нетривіальний образ. Так, артистка одяглася в чорний брючний костюм з укороченим піджаком, обв'язала шию і голову шарфиком і завершила образ романтичним беретом.

Однак, головною родзинкою вбрання стало те, що Кекелія не стала нічого надягати під піджак, при цьому залишивши його розкритим. У такому зухвалому образі артистка впевнено позувала перед камерою, вигинаючись у спокусливих позах.

Можливо, їй було легше розслабитися завдяки тому, що фотографом виступала її подруга і колега по «Кварталу» Марта Адамчук.

"На стилі денді", - підписала кадри знаменитість.

Шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Оч красиво, вам йде. Наша ніжна грузиночка", "Ох, Кекелія, ох вогонь, ох іскри", "дуже крутий образ", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Кекелія вже влаштовувала фотосесію в цьому костюмі.

Минулого разу вона вирішила позувати у ванні.

"Моя племінниця сказала, що ці кадри справжня естетика. А вона знає толк-нинішня молодь мене так дивує своїм світовідчуттям", - написала зірка.

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" Кекелія здивувала розкутістю, розсунувши ніжки у ванній: "бути собою...".

Як повідомляла Politeka, блондинка з " жіночого кварталу "на підборах вразила розтяжкою, задерши ногу вище голови:" Ай да Кекелія!".

Також Politeka писала, що блондинка з " жіночого кварталу "розбурхала фантазії розміром декольте:"Ну красуня ж".