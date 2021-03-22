Олег Винник несподівано почав загравати з Тіною Кароль під час зйомок "Голос країни", нарвавшись на невдоволення українців

Як відомо, в минулих сезонах популярного пісенного шоу багатьох глядачів приваблювала хімія між Тіною Кароль і Даном Баланом, які постійно жартома фліртували один з одним. Молдавський співак не бере участі в новому сезоні "Голосу", проте, судячи з усього, йому знайшлася заміна.

Так, Олег Винник у новому випуску програми несподівано почав посилено приділяти увагу Кароль. Відповідний уривок з'явився на сторінці "Голосу" в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Кароль поцікавилася у Винника, чому він назвав одну зі своїх пісень саме "Молода вовчиця". Співачка зізналася, що зовсім не розуміє цього.

Однак, замість того, щоб відповісти на питання, Винник підійшов до крісла Кароль, сів поруч з нею і придбав співачку, притискаючи її до себе. Потім артист взяв її за руку.

"Розкажи, як це слово прийшло: "Молода вовчиця"?",- запитала Тіна.

"Ну ось так, приблизно", - відповів Винник, ще сильніше притискаючи її до себе. Співачка була явно здивована тим, що відбувається.

Варто відзначити, що такий відвертий флірт співака багатьом шанувальникам шоу припав не до вподоби. Багато хто згадав, що у Тіни вже є «службовий роман» з Баланом.

"І більше Винника ніхто не бачив", "приберіть його від Тіни«,» ви вже там визначитеся, з ким зводити Кароль«,» Олежка, у вас будуть проблеми, зараз Дан прийде по вашу голову«, " у Дана як то природно виходять загравання з Тіною, і приємно дивитися, а у Олега награно. Він хоче наслідувати Дану, але не виходить", - пишуть люди.

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