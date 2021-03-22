Олег Винник неожиданно начал заигрывать с Тиной Кароль во время съемок «Голос країни», нарвавшись на недовольство украинцев

Как известно, в прошлых сезонах популярного песенного шоу многих зрителей привлекала химия между Тиной Кароль и Даном Баланом, которые постоянно в шутку флиртовали друг с другом. Молдавский певец не участвует в новом сезоне «Голоса», однако, судя по всему, ему нашлась замена.

Так, Олег Винник в новом выпуске программы неожиданно начал усиленно уделять внимание Кароль. Соответствующий отрывок появился на странице «Голоса» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Кароль поинтересовалась у Винника, почему он назвал одну из своих песен именно «Молода вовчиця». Певица призналась, что совсем не понимает этого.

Однако, вместо того, чтобы ответить на вопрос, Винник подошел к креслу Кароль, сел рядом с ней и приобнял певицу, прижимая ее к себе. Затем артист взял ее за руку.

«Расскажи, как это слово пришло: «Молода вовчиця»?», - спросила Тина.

«Ну вот так, приблизительно», - ответил Винник, еще сильнее прижимая ее к себе. Певица была явно удивлена происходящим.

Стоит отметить, что такой откровенный флирт певца многим поклонникам шоу пришелся не по нраву. Многие вспомнили, что у Тины уже есть «служебный роман» с Баланом.

«И больше Винника никто не видел», «Уберите его от Тины», «Вы уж там определитесь, с кем сводить Кароль», «Олежка, у вас будут проблемы, сейчас Дан придет по вашу голову», «У Дана как то естественно получаются заигрывание с Тиной, и приятно смотреть, а у Олега наигранно. Он хочет подражать Дану, но не получается», - пишут люди.

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