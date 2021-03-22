Увлекательное музыкальное шоу "Голос країни" разочаровало поклонников Винника, который выбрал мужа Сумской Борисюка для дальнейшего участия

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм в инстаграм "Голоса каїни" появились результаты вокальных боев, и новость о том, что Виталий Борисюк, который соревновался с Владимиром Кавериным, исполнив дуэтом песню "Вовчиця", проходит дальше, его выбрал Олег Винник.

"Виталий Борисюк выигрывает вокальный бой и идет дальше вместе с Олегом Винником! Согласен с таким решением?", - спросили в паблике фанатов шоу.

Как оказалось, меломаны однозначно определили, что голос Владимира в паре с Борисюком явно выигрывал. В комментариях украинцы распинают Винника за такой выбор, и обвиняют в нечестности и наигранности.

"Жалко, очень красиво Владимир пел", "Ще раз показали, що все награно! Чоловік Сумської хороший актор, але не співак , дьоргався і все!!! Моряк сто відсотків був кращим!", "Не справедливо!!!!!!!! 👎👎👎👎👎👎👎 🤔", "Як на мене в Володимира голос набагато краще, сильніше🔥", "Шкода, що статус переважив талант😢", "Ніі Володимир краще заспівав😢", "Очень не справедливо... Здесь явно Владимир победитель!", "Ну куплено, что тут скажешь", "Нажаль шоу-бізнес незмінний і беруть тих, хто вже має ім’я", "Та куди там тому чоловіку Сумської. Аж гидко стало, від такого вибору. Володимир, талант, приємно слухати і дивитись на таку чудову і талановиту людину. Це шоу взагалі для кого? Для талановитих людей з народу, чи бездарних акторів? Прикро і соромно...", " Олеже! Ти ж був кумиром... Невже і ти продався!? Та Віталік же ж з Олею підпрацювують на ювілеях, і це виглідає дешево... Моряк, народ за Вас! Ви тут були кращім! 💪💪💪👏👏👏🥰", "Кумовство!", - написали поклонники.

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