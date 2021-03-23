Відомий танцюрист Макс Єжов, зірка "Танців з зірками" і учасник шоу-балету Олі Полякової, розповів про те, як випадковість допомогла йому вижити в страшному ДТП, і які висновки він зробив для себе

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Макс розповів, про те, що страшне ДТП, в яке він потрапив кілька місяців тому змінило його ставлення до життя.

Макс розповідав, що він потрапив в ДТП після того, як його автомобіль зухвало підрізали на дорозі під Києвом. 24-річний хлопець не впорався з керуванням. Його автомобіль пролетів над кюветом і стрімголов покотився вниз. Після аварії Макс дивом залишився живий і здоровий. А ось автомобіль танцюриста перетворився на купу металобрухту.

В інтерв'ю Макс сказав, що цей випадок дав можливість переосмислити своє життя. "Неважливо на чому ти їздиш, який телефон у тебе, неважливо які у тебе речі та в якому місці ти знаходишся. Треба цінувати важливе - це своє життя, розвиток, і до чогось прагнути".

"Всім, все одно хто ти, і що ти, всім все одно на чому ти їздиш. Всім було все одно що я розбився. Всім було пофіг.... Люди проїжджали повз. Ну, розбився... Коли приїхала поліція один поліцейський мене впізнав і запитав:" А ви що, фільм знімаєте?"",- зізнався Макс.

За словами самого артиста, ніхто не розумів, як він вижив, адже автомобіль зім'яло в коржик. Єдине, що Макс зазначив, що він був пристебнутий ременями безпеки. Після цього випадку, зізнається, - пристібається завжди та скрізь. Він зізнається, якби тоді не був пристебнутий, то вилетів би в люк, який був відкритий.

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