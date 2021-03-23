18-річний співак, переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин звернувся до українців і розповів про свою біду

Як передає Politeka.net, хлопець записав відео-звернення, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Виявилося, що його мама захворіла короновірусом і зараз вона в дуже важкому стані, хоча спершу здавалося, що все добре.

"Це сталося два тижні тому, я не хотів нікому говорити, думав, хто менше знає, може бути, воно якось краще буде. Але сталося не так. Моя мама захворіла Covid-19 і начебто все було не дуже критично — її лікували, їй ставало легше, вона поправилася. Я думав, що все буде добре, але їй стало ставати гірше», - розповів він.

Роман просив допомоги, оскільки його мамі необхідні дуже дорогі препарати.

"Тепер вона лежить під дихальними апаратами, їй ускладнили лікування, виписали препарати, недешеві. Вона зараз у критичному стані. Я хочу попросити вас про допомогу, це буде дуже велика послуга. Я сподіваюся на вас і на те, що Бог не залишить мою маму в такій біді, і що з нею скоро все буде добре", - сказав молодий співак.

Пізніше хлопець повідомив, що завдяки допомозі всіх небайдужих вдалося зібрати гроші. Роман щиро подякував усім, хто відгукнувся.

Однак, виникла нова складність. Знайти препарат, який прописав його мамі лікар виявилося вкрай складно.

У Мережі намагаються підтримати хлопця.

"Господи, як шкода😢 Сама була в такій ситуації. Це надзвичайно тяжко. Рома, тримайся❤️ Головне вірити в хороше, адже думки матеріалізуються🙏 Дай Боже з мамою буде все гаразд", "Здоров'я мамі ❤️❤️❤️ швидшого одужання", "Ромка, тримайся, все буде добре. Ми молимось за маму та за вашу сім'ю", - пишуть на сторінці співака.

Нагадаємо, Роман Сасанчин став переможцем шоу "Голос країни-10", де починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше перейшов до Тіни Кароль.

Пізніше стало відомо, що юнак переїхав до Києва і оселився в подарованій квартирі разом зі своєю дівчиною Іванною. Там вони разом робили ремонт своїми силами. Перший час в квартирі зовсім не було меблів.

Щоб забезпечити себе, Роман влаштувався працювати касиром в супермаркет. Хлопець розповідав, що брати гроші у батьків він не хотів принципово, і не бачив нічого поганого в такій роботі, хоча чути на свою адресу доводилося різне.

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