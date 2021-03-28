Вагітна переможниця "Холостяк-9", дружина Микити Добриніна, Дар'я Квіткова показала, як вона проводить перші по-справжньому теплі дні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Квіткової у соцмережі.
Так, в акаунті дружини Добриніна з'явилось нове фото, на якому вона позує у дуже весняному і легкому образі - на ній широкі білі брюки, білі кеди та короткий плащик молочного кольору.
Дівчина зізналась, що в таку погоду у неї всередині все "розквітає".
"Яка ж приголомшлива сьогодні погода! Я абсолютно літня людина, як ніби всередині все починає розквітати при настанні тепла", - написала вона під фото.
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У коментарях Квіткову засипали компліментами та оцінили її легкий і весняний образ.
"Кожен раз приємно дивують ваші образи", "Нереальна", "А у нас дощ", "Така гарна, біла, пухнаста", - пишуть у коментарях.
Як відомо, Добринін і Квіткова одружились у 2020 році. У січні 2021 року фоловери соцмереж дізналися, що Квіткова вагітна від героя шоу "Холостяк". Микита перебував на сьомому небі від щастя в очікуванні дати народження дитини. Він сподівається на те, що ніщо не засмутить новий офіційний шлюб.
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