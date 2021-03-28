Вагітна переможниця "Холостяк-9", дружина Микити Добриніна, Дар'я Квіткова показала, як вона проводить перші по-справжньому теплі дні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Квіткової у соцмережі.

Так, в акаунті дружини Добриніна з'явилось нове фото, на якому вона позує у дуже весняному і легкому образі - на ній широкі білі брюки, білі кеди та короткий плащик молочного кольору.

Дівчина зізналась, що в таку погоду у неї всередині все "розквітає".

"Яка ж приголомшлива сьогодні погода! Я абсолютно літня людина, як ніби всередині все починає розквітати при настанні тепла", - написала вона під фото.

У коментарях Квіткову засипали компліментами та оцінили її легкий і весняний образ.

"Кожен раз приємно дивують ваші образи", "Нереальна", "А у нас дощ", "Така гарна, біла, пухнаста", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Добринін і Квіткова одружились у 2020 році. У січні 2021 року фоловери соцмереж дізналися, що Квіткова вагітна від героя шоу "Холостяк". Микита перебував на сьомому небі від щастя в очікуванні дати народження дитини. Він сподівається на те, що ніщо не засмутить новий офіційний шлюб.

Нагадаємо, "холостяк" Добринін в припливі ніжності вперше показав ще ненародженого сина: "це вже занадто...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Добринін позагравав з прихильницями на вулиці, Квіткова не стрималася: "Гарячий чоловік у мене".

Також Politeka писала, що вагітна дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в серйозних проблемах зі здоров'ям: "щоб оточуючі не здогадалися...".