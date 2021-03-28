Беременная победительница "Холостяк-9", жена Никиты Добрынина, Дарья Квиткова показала, как она проводит первые по-настоящему теплые дни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Квитковой в соцсети.

Так, в аккаунте жены Добрынина появилось новое фото, на котором она позирует в очень весеннем и легком образе - на ней широкие белые брюки, белые кеды и короткий плащик молочного цвета.

Девушка призналась, что в такую погоду у нее внутри все "расцветает".

"Какая же потрясающая сегодня погода! Я абсолютно летний человек, как будто внутри все начинает расцветать при наступлении тепла", - написала она под фото.

В комментариях Квиткову засыпали комплиментами и оценили ее легкий и весенний образ.

"Каждый раз приятно удивляют ваши образы", "Нереальная", "А у нас дождь", "Такая красивая, белая, пушистая", - пишут в комментариях.

Как известно, Добрынин и Квиткова поженились в 2020 году. В январе 2021 года фолловеры соцсетей узнали, что Квиткова беременна от героя шоу "Холостяк". Никита находился на седьмом небе от счастья в ожидании даты рождения ребенка. Он надеется на то, что ничто не расстроит новый официальный брак.

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