Нашедший свою половинку "Холостяк 9" Никита Добрынин обескуражил неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 33-летний ведущий опубликовал в "сториз" у себя в Инстаграм видео, в котором показал их с Дашей Квитковой еще нерожденного сына (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Добрынин, без всякой задней мысли, поделился кадрами с очередного УЗИ. "Наш пацан", - трогательно подписал он кадры.
"Глянули, как там малыш. Он спит сейчас, но чувствует себя отлично", - добавил Никита.
Им с женой пришлось несколько дней провести в больнице. Так как у Даши сильно болела спина, то пара решила лишний раз провериться.
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Сначала Даша думала, что испытывает боль из-за роста ребенка, но причиной оказалась почечная колика. Она есть у всех беременных, впрочем, протекает у каждой по-разному. Девушку обследовали, а также запретили употреблять некоторые продукты.
"В роддоме мы прошли все проверки, малыш себя чувствует прям супер-пушка. Спасибо за вашу поддержку, за ваши пожелания, и нас наконец отпускают домой", - сообщил радостный Добрынин.
Несмотря на то, что в "сториз" нет возможности комментировать, публике удалось все же обсудить увиденное - на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм, где поделились теми же кадрами. Некоторые пользователи хоть и порадовались за Никиту с Дашей, но отметили, что им не помешало бы быть осторожнее.
"Это мейнстрим уже ребеночка по УЗИ всем показывать?"; "Ну это уже слишком не боитесь сглаза? Злых людей много, счастья вам и здоровья ❤️", - комментировали люди.
Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".
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