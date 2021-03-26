Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, удивила откровением

Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка, которая сейчас находится в положении, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм любопытное видео с признанием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Даша рассказала о проблемах со здоровьем, с самого детства девушка, оказывается, страдает от специфической аллергической реакции на коже - "в виде мелких пупырышков". Высыпания, по ее словам, бывают на щеках, руках или плечах.

"Я всегда пыталась скрыть это и придумывала причины, чтобы окружающие не догадались, что эти аллергические проявления всегда со мной. Большую часть жизни я стыдилась этого, морально было непросто. Обращалась к специалистам, советовалась с лучшими косметологами, но использование различных косметических средств не давали значительного эффекта, а лишь на время смягчали проявления раздражений. Признаюсь честно, в какой-то момент это превратилось в комплекс😿", - поделилась Квиткова.

даша квиткова, холостяк

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Со временем победительница "Холостяка" поняла, что побороть этот недуг ей не удасться, зато она может полюбить себя, со всеми изъянами.

"Для меня эта тема особенно важна, потому что я сама через это прошла и радуюсь тому, что научилась любить себя со всеми особенностями и только после этого раздражения перестали управлять моим самоощущением", - подытожила девушка.

Пользователи оценили смелость Даши.

"Вау🔥🔥🔥я чуть со стульчика не упала. Как круто ты разговариваешь на украинском языке. Я влюбилась в тебе❤️"; "Дашенька, благодарю вас, наконец-то известные люди начинают говорить о том, что они тоже люди и они не идельны", - комментируют в Сети.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".

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