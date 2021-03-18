Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, активно делится с публикой своими переживаниями по поводу беременности
Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись личным.
Так, Квиткова позировала на улице в теплом черном свитере и темных брюках. Даша нежно обхватила животик руками.
В подписи жена Добрынина рассказала, что уже на 23 недели беременности, а также поделилась радостями и бедами.
"Грудь болит просто невыносимо. Это пока единственное, что приносит дискомфорт. Растёт и болит😅", - пожаловалась она.
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Кроме того, Даша рассказала о том, что в последнее время стала чаще видеть сны, причем страшные. Это очень беспокоит будущую маму.
"Я не супер-часто видела сны, но последние полтора месяца я вижу сны каждый день. Сны всегда разные, но 90% — это тревожные или страшные. Снится все очень криповое, хотя я даже о плохом не думаю. Читала, что такие сны для беременных — это норма. Мамы и беременяшки мои, у вас было такое?", - спросила совета Квиткова.
Пользователи отреагировали на просьбу Даши, успокоив ее:
"Дашенька, у нас с вами точь в точь одинаковый срок, мне тоже снятся очень странные сны, даже в холодном поту просыпаюсь бывает. Думаю это норма🙌 а ты как всегда превосходна❤️"
"Мне всю беременность снится, что у нас мальчик, хотя по УЗИ у нас девочка, не знаю к чему) скоро рожать уже)"
"Всю беременность от самого начала снились ужасы. Кресты, ведьмы, чудища. Каждую ночь. О плохом вообще не думала, всегда на позитиве, ужасы не смотрела. После родов все прошло слава богу )"
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