Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, испытала на себе обратную сторону популярности

Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, дав жесткий отпор "хейтерам".

Даша одним махом ответила всем своим экс-поклонникам, которые вдруг не смогли попасть к ней страницу, а также предупредила будущих обидчиков.

"Я никому не позволю оскорблять мою семью, моего мужа и нашего будущего сына", - заявила девушка.

Квиткова отметила, что готова терпеть нападки в свою сторону, но вот обижать близких никому не даст. Это та грань, которую она никому не простит.

"Одно дело, когда вы про меня "кудахкаете" в комментариях и разводите грязь, а другое дело, когда задеваете моих родных. И те, кто в тихушку "подлайкивает" такие комментарии, не удивляйтесь, что не можете попасть ко мне на страницу", - продолжила она, пожелав в конце всем "любви и адекватности".

Напомним, Квиткова и Добрынин поженилась в августе прошлого года и сейчас готовятся к появлению малыша. Это первый случай, когда у участников "Холостяка" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.

Даша частенько выкладывает кадры заметно округлившегося животика, рассказывая публике, как проходит ее беременность. В ответ девушка получает не только комплименты. Ранее она показывала один из комментариев, который ее расстроил.

«Да ничего себе, тебя поперло… Бедра просто ужас!», - написал пользователь.

Напомним, что "Холостяк" Добрынин вызвал бурю эмоций пикантным фото с беременной женой на отдыхе: "Смотрите, какая..."

Как сообщала Politeka беременная жена "Холостяка" Добрынина засветила свое богатство в одном белье, муж не выдержал.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина страдает от целлюлита и отекших ног, личные фото: "Попрощалась с талией...".