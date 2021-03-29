Популярний співак, екс-соліст групи 5nizza Сергій Бабкін розбурхав шанувальників новим дуетом

Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін став відомий як соліст неймовірно популярної групи 5nizza, що існувала з 2000 по 2007 рік. Саме харківський дует зробив його популярним в Україні та за її межами. Шанувальники довгий час чекали, що одного разу дует возз'єднатися, але Бабкін і Андрій Запорожець об'єднувалися лише одного разу – в 2015 році.

Пісні 5nizza люблять і обожнюють мільйони людей, тому несподіване відродження дуету в новому складі розбурхало публіку. У себе в Instagram Бабкін опублікував відео, на якому виконав пісню «Ти кидав» разом із зіркою «Квартал 95» Юрієм Ткачем.

«5nizza. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ. Продовження у @yuriy_tkach» - підписав відео Бабкін.

У коментарях парочка отримала масу захоплених відгуків.

"Очманіти, крута енергія", "Юра, видихайте", "Сергій круто, супер вийшло з Ткачем в дуеті прекрасно, спокійно Андрія можна замінювати на концертах якщо що", "Ткач круто звучить)))», "новий соліст групи 5ніцца", "Круто як хлопці! Ткач прикольно співає", "Душевно", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що в Instagram у Ткача з'явилася легендарна пісня колективу «Солдат», яку він також виконав у дуеті з Бабкіним.

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