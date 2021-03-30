Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер вразила формами в незвичайному комбінезоні

Як передає Politeka.net, Кайлі Дженнер прославилася, коли була зовсім юною. Її дорослішання відбувалося у всіх на очах, адже вся її сім'я стала героями реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Втім, Кайлі вирішила не бути "однією з Кардашьян" і вельми швидко обігнала за популярністю свою старшу сестричку. Принаймні в Instagram у Кайлі більше підписників, ніж у Кім.

Дженнер регулярно балує шанувальників яскравими знімками, показуючи своє шикарне життя. Як відомо, все що демонструю сестри Дженнер і Кардашьян, дуже швидко стає популярним. Тому багато модниць стежать за дівчатами.

На свіжому фото Дженнер позувала в обтягуючому комбінезоні з космічним принтом. Одяг вигідно підкреслив пишні форми дівчини, при цьому, приховавши недоліки. Незвичайний принт привернув увагу до найпікантніших місць.

"З іншої планети", - коротко підписала фото Кайлі.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ти просто космос", «красуня», «це тіло прекрасно», «яка фігура», «Наряд просто бомба», "неймовірна краса", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер похвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".