Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер впечатлила формами в необычном комбинезоне

Как передает Politeka.net, Кайли Дженнер прославилась, когда была совсем юной. Ее взросление происходило у всех на глазах, ведь вся ее семья стала героями реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Впрочем, Кайли решила не быть «одной из Кардашьян» и весьма быстро обогнала по популярности свою старшую сестричку. По крайней мере в Инстаграм у Кайли больше подписчиков, чем у Ким.

Дженнер регулярно балует поклонников яркими снимками, показывая свою шикарную жизнь. Как известно, все что демонстрирую сестры Дженнер и Кардашьян, очень быстро становится популярным. Поэтому многие модницы следят за девушками.

На свежем фото Дженнер позировала в обтягивающем комбинезоне с космическим принтом. Одежда выгодно подчеркнула пышные формы девушки, при этом, скрыв недостатки. Необычный принт привлек внимание к самым пикантным местам.

«С другой планеты», - коротко подписала фото Кайли.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты просто космос», «Красотка», «Это тело прекрасно», «Какая фигура», «Наряд просто бомба», «Невероятная красота», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

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