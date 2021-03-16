Американська модель і сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у рожевій білизні стала схожа на ляльку Барбі

Кайлі Дженнер займається не тільки своєю косметикою, вона також рекламує дизайнерський одяг, знімається в провокаційних фотосесіях з сестрами і показує на особистих фото, як розкішне її життя. Шанувальники часто демонструють особисті відео Кайлі. Наприклад, таким став ролик з Дженнер. Позує в гардеробній.

Там зірка переодяглася і показала лялькову фігуру в рожевій ніжній білизні і мережив, які ледь прикрили її тіло. Саму Дженнер це не збентежило, адже вона вважає такі форми гідністю і не бачить сенсу їх приховувати, особливо після того як скинула близько 18 кг після пологів.

За словами Кайлі, зволожуючий крем правильно насичує шкіру і робить її м'якою, пружною і відповідно здоровою, вона дуже стурбована станом своєї шкіри і завжди зволожує її при зручному випадку.

Як можна також помітити, не тільки фігура Дженнер виглядає добре. Волосся Кайлі піддавалися і фарбі волосся, і постійним укладок. Просто вона привчила себе використовувати спеціальні засоби для живлення, сяйва, пружності та об'єму її волосся.

Дівчина підкреслює, що її пластичні операції були не такі великі, вона кардинально нічого не поміняла, не рахуючи фігури.

Як можна помітити, в цілому Кайлі Дженнер регулярно доводить, що може вразити публіку одним лише чином. Її лінійка для догляду за шкірою продовжує опинятися в топі популярності. Спеціально з приводу чергової презентації, Кайлі навіть змінила імідж.

Жартома модель заявила, що в такому вбранні вона навіть ходить на роботу. Причому саме в нарядах від даного дизайнера модель блищить найчастіше на фотосесіях.

"Головна героїня будь-якого шоу; етнічна приналежність розблокована: латина; Кайлі, ти головна героїня 😍; ну це занадто сміливо, таке для будинку; виглядаєш приголомшливо, Дитинко; я люблю тебе😭 💕; так жарко, Кай; міс Дженнер; я люблю тебе😢❤️; Я сумую за нами💔; буквальна лялька», - пишуть в мережі.

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