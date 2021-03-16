Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в розовом белье стала похожа на куклу Барби

Кайли Дженнер занимается не только своей косметикой, она также рекламирует дизайнерскую одежду, снимается в провокационных фотосессиях с сестрами и показывает на личных фото, как роскошная ее жизнь. Поклонники часто демонстрируют личные видео Кайли. К примеру, таким стал ролик с Дженнер. Позирующей в гардеробной.

Там звезда переоделась и показала кукольную фигуру в розовом нежном белье и кружев, которые едва прикрыли ее тело. Саму Дженнер это не смутило, ведь она считает такие формы достоинством и не видит смысла их скрывать, особенно после того как сбросила около 18 кг после родов.

По словам Кайли, увлажняющий крем правильно напитывает кожу и делает ее мягкой, упругой и соответственно здоровой, она очень озабочена состоянием своей кожи и всегда увлажняет ее при удобном случае.

Как можно также заметить, не только фигура Дженнер выглядит хорошо. Волосы Кайли подвергались и краске волос, и постоянным укладкам. Просто она приучила себя использовать специальные средства для питания, сияния, упругости и объема ее волос.

Девушка подчеркивает, что ее пластические операции были не такие крупные, она кардинально ничего не поменяла, не считая фигуры.

Как можно заметить, в целом Кайли Дженнер регулярно доказывает, что может поразить публику одним лишь образом. Ее линейка для ухода за кожей продолжает оказываться в топе популярности. Специально по поводу очередной презентации, Кайли даже сменила имидж.

В шутку модель заявила, что в таком наряде она даже ходит на работу. Причем именно в нарядах от данного дизайнера модель блистает чаще всего на фотосессиях.

«Главная героиня любого шоу; этническая принадлежность разблокирована: латина; Кайли, ты главная героиня 😍; ну это слишком смело, такое для дома; выглядишь потрясающе, детка; Я люблю тебя 😭💕; Так жарко, Кай; мисс Дженнер; Я люблю тебя 😢 романтичная малышка❤️; Я скучаю по нам💔; буквальная кукла», - пишут в сети.

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