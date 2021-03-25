Американська модель і сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у білизні з ниточками спантеличила незвичним чином

Відома модель і підприємниця вирішила не бути «однією з Кардашьян» або просто «молодшою сестрою Кім», дівчина твердо мала намір стати кращою і виділитися своїми методами. Відкривши власний бренд косметики, Кайлі досить швидко почала цікавити своїм життям користувачів Instagram.

Тепер Дженнер одна з користувачів мережі, які вважаються найпопулярнішими зі своїми блогами. Щоб так було і далі, Кайлі намагається публікувати фото і відео досить часто і не повторює образи.

Наприклад, її цибулю в чорному кольорі з однієї білизни і піджака чимало заінтригувала мережа. Тонкі смужки тканини, що тягнуться по всій довжині ніг дівчини, а також відкритий вид на бюст створили гармонійний лук для Кайлі, що позує перед дзеркалом і виставляє все напоказ.

Як можна помітити, кожна річ в гардеробі дівчат стає популярною. Колекцію косметики Кайлі розкуповують за хвилини, а одяг Кім бронюють ще до офіційних презентацій. Нещодавно Дженнер також вирішила згадати свою любов до комбінезонів.

Цього разу вона опублікувала фото, на яких позувала в обтягуючому костюмі з незвичайним принтом, рукавичках і головному уборі. Трендовий наряд зміг розставити правильні акценти.

«Кайлі бунтує, дівчинка вогонь🙌; любов з першого погляду😍; тепер це знаковий образ🖤; У неї навіть є торговий автомат 😌; гарненько присідає, хитає потрібні місця; Перше фото краще😍3 😍; Ти просто ідеальна❤️❤️», - відповідають фанати.

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