Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в белье с ниточками озадачила непривычным образом

Известная модель и предпринимательница решила не быть «одной из Кардашьян» или просто «младшей сестрой Ким», девушка твердо намеревалась стать лучшей и выделиться своими методами. Открыв собственный бренд косметики, Кайли довольно быстро начала интересовать своей жизнью пользователей Инстаграм.

Теперь Дженнер одна из пользователей сети, которые считаются самыми популярными со своими блогами. Чтобы так было и дальше, Кайли старается публиковать фото и видео довольно часто и не повторяет образы.

К примеру, ее лук в черном цвете из одного белья и пиджака немало заинтриговала сеть. Тонкие полоски ткани, тянущиеся по всей длине ног девушки, а также открытый вид на бюст создали гармоничный лук для Кайли, позирующей перед зеркалом и выставляющей все напоказ.

Как можно заметить, каждая вещь в гардеробе девушек становится популярной. Коллекцию косметики Кайли раскупают за минуты, а одежду Ким бронируют еще до официальных презентаций. Недавно Дженнер также решила вспомнить свою любовь к комбинезонам.

В этот раз она опубликовала фото, на которых позировала в обтягивающем костюме с необычным принтом, перчатках и головном уборе. Трендовый наряд смог расставить правильные акценты.

«Кайли бунтует, девочка огонь🙌; любовь с первого взгляда😍; теперь это знаковый образ🖤; У нее даже есть торговый автомат 😌; хорошенько приседает, качает нужные места; Первое фото лучшее😍3 😍; Ты просто идеальна❤️❤️», - отвечают фанаты.

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