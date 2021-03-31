Католики і православні українці святкують Великдень у різні дати

Щорічно дата торжества вираховується від весняного повного місяця, ця традиція визначення дати для великого перехідного свята збереглася з далекого 325 року, передає "tv.ua".

У 2021 році свято Христового Воскресіння потрапляє у католиків на 4 квітня.

У католиків є звичай фарбувати на Великдень яйця, можна брати не тільки курячі яйця.

Традиції католицької Пасхи

Католики люблять дарувати один одному шоколадні яйця.

Вважається, що саме Великодній кролик приносить яйця і подарунки, тому католики прикрашають свої будинки фігурками кролика.

До слова, доак відомо, свято Великодня в поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.

Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового.

Таким чином, українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідної суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідної неділі, на який випадає Великдень - на вівторок 4 травня).

На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.

Таким чином, всього в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.

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