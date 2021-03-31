Католики и православные украинцы празднуют Пасху в разные даты

Ежегодно дата торжества высчитывается от весеннего полнолуния, эта традиция определения даты для большого переходящего праздника сохранилась с далекого 325 года, передает "tv.ua".

В 2021 году праздник Христового Воскресения попадает у католиков на 4 апреля.

У католиков есть обычай красить на Пасху яйца, можно брать не только куриные яйца.

Традиции католической Пасхи

Католики любят дарить друг другу шоколадные яйца.

Считается, что именно пасхальный кролик приносит яйца и подарки, поэтому католики украшают свои дома фигурками кролика.

К слову, как известно, праздник Пасхи в текущем году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

Согласно статье 67 Кзот, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного.

Таким образом, украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который выпадает Пасха - на вторник 4 мая).

На этом майские выходные не закончатся. Уже через неделю, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы. Он также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

Таким образом, всего в мае будет 18 рабочих дней и целых 13 выходных и праздничных.

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