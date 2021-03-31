Озвучені цифри, у скільки тепер українцям обходиться газ

У порівнянні з попереднім півріччям ціна на газ сильно змінилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року стала 8 519,74 грн (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис.куб. м. Таким чином ціна стала вище на 60,8%, ніж у попередньому півріччі - 5 299,2 грн.

Середня ціна для непобутових споживачів стала 6 053,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл). Так, вартість зросла на 17,4%, ніж у першому півріччі - 5 157,2 грн