Озвучені цифри, у скільки тепер українцям обходиться газ
У порівнянні з попереднім півріччям ціна на газ сильно змінилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року стала 8 519,74 грн (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис.куб. м. Таким чином ціна стала вище на 60,8%, ніж у попередньому півріччі - 5 299,2 грн.
Середня ціна для непобутових споживачів стала 6 053,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл). Так, вартість зросла на 17,4%, ніж у першому півріччі - 5 157,2 грн
Примітно, що побутові споживачі отримали за півріччя 2 921,9 млн куб.газу, а непобутові - 8 398,0 млн кубометрів.
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Тариф на газ для побутових споживачів став вищим на 40%, ніж для непобутових.
Нагадаємо, на початку цього року уряд заморозив ціни на газ. До 31 березня ціна на "блакитне" паливо не повинна перевищувати 6,99 грн.
Радник президента з питань економіки Олег Устенко розповів, що таким чином вирішили скорегувати вартість газу на відкритому ринку, адже існували зловживання цінами з боку окремих компаній.
Відомо, що з 1 серпня 2020 року в Україні був введений вільний ринок газу для населення. За ідеєю, українці можуть вільно міняти постачальників "блакитного" палива, а компанії встановлювати свої тарифи.
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