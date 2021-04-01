Українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, 33-річна красуня постійно стежить за своєю фігурою і продовжує радувати ідеальними параметрами. Красуня не забуває і про соціальні мережі, в яких активно публікуєте фото, радуючи сотні тисяч українців своїми образами.
"Я НЕ МОЖУ СИДІТИ НА ДІЄТАХ
З минулого тижня в сторіз я проводила невеликий експеримент: пошук ідеального дієтичного раціону (треба мінус 6 кг) і сервісу доставки такого раціону для себе. Експеримент частково провалився", - написала зірка під фото.
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"Це ти скаржишся або хвалишся?",- написала Оля Полякова.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ну що за Божественна дівчина!", Красуня"," Шикарно виглядаєте, за зовнішнім виглядом ніби вага менше ніж 60 кг", " тільки спосіб життя і ніяких дієт. Інакше всі старання короткочасні".
Ми писали, що екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос показала безрозмірну гардеробну, в якій зберігає свої численні наряди.
На кадрах можна побачити, як Санта грає зі своєю молодшою донькою Софією. Дівчинка тікає від мами, а потім намагається сховатися серед одягу.
"А де Софа? Ти ховаєшся? Ховайся, ховайся. Ку-ку, солодкий», - примовляє щаслива мама, поки її дочка розважається.
Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" дозволила насолодитися рум'яними "булочками" в бікіні
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