Українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, 33-річна красуня постійно стежить за своєю фігурою і продовжує радувати ідеальними параметрами. Красуня не забуває і про соціальні мережі, в яких активно публікуєте фото, радуючи сотні тисяч українців своїми образами.

"Я НЕ МОЖУ СИДІТИ НА ДІЄТАХ

З минулого тижня в сторіз я проводила невеликий експеримент: пошук ідеального дієтичного раціону (треба мінус 6 кг) і сервісу доставки такого раціону для себе. Експеримент частково провалився", - написала зірка під фото.

"Це ти скаржишся або хвалишся?",- написала Оля Полякова.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну що за Божественна дівчина!", Красуня"," Шикарно виглядаєте, за зовнішнім виглядом ніби вага менше ніж 60 кг", " тільки спосіб життя і ніяких дієт. Інакше всі старання короткочасні".

Ми писали, що екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос показала безрозмірну гардеробну, в якій зберігає свої численні наряди.



На кадрах можна побачити, як Санта грає зі своєю молодшою донькою Софією. Дівчинка тікає від мами, а потім намагається сховатися серед одягу.

"А де Софа? Ти ховаєшся? Ховайся, ховайся. Ку-ку, солодкий», - примовляє щаслива мама, поки її дочка розважається.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" дозволила насолодитися рум'яними "булочками" в бікіні

А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" не стрималася і розповіла про непоправну втрату

Також Politeka повідомляла, що зірка "Танців з зірками" Дімопулос в образі героїні Санти-Барбари полонила виглядом



