Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о планах

Как пишет Politeka.net, украинская красотка была участницей группы "ВИА Гра", а не так давно стала победительницей на проекте "Танці з зірками". Санта обожает привлекать внимание и поэтому активно развивает социальные сети. Красотка не забывает об обратной связи, поэтому часто предлагает задавать вопросы себе в сторис Инстаграм.

Так произошло и в этот раз. Санта опубликовала снимок, где лежала на песке среди кактусов.

"Когда мы поедем в girls trip?", - написала фанатка.

"Девочки, мои родные, с 5 по 15 апреля улетаю с семьей на отдых, остальное время (на пару дней) я ваша - куда и когда скажете", - написала Санта.

На втором фото красотка уже стояла на деревянном мосту. Красотка примерила мини-бикини, развернувшись спиной, чтобы показать во всей красе фигуру.

"Что-то знаете про биоидентичные паллеты? Себе бы установили?", - спросила девушка.

"Не устанавливала бы себе ради улучшения фигуры. Я абсолютно уверена, что вмешиваться в работу гормональной системы без надобности - весьма чревато неприятными последствиями. Волшебной таблетки не существует, есть только путь к достижению здоровья и красоты", - написала в ответе Санта.

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