Это должно быть очень тяжело

Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос рассказала о тяжелой потере

Поклонники звезды знают, что она увлекается саморазвитием и постоянно уделяет внимание этой теме. В связи с этим люди нередко задают ей вопросы об этом или приходят за советом. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм певица рассказала, есть ли у нее самой человек, которого она считала бы своим наставником.

Один из подписчиков поинтересовался у Димопулос: «Есть ли у вас духовный наставник, учитель? Кто? Благодарю!».

На это Санта ответила, что таких людей у нее в жизни было несколько. Однако, один из них уже отошел в мир иной.

«На моем жизненном пути их было несколько. Один очень близкий моей душе монах почил с миром», - рассказала звезда.

Судя по прошедшему времени, сейчас у Санты нет наставника, и она продолжает духовно расти самостоятельно.

Стоит отметить, что Димопулос не только успешно строит карьеру на сцене и занимается духовным ростом, но и тщательно следит за собой. Санта - мама двоих детей, но этого не скажешь по ее молодому и свежему виду. Кажется, время для нее остановилось. Такой вывод можно сделать, посмотрев архивные фото знаменитости.

Недавно звезда опубликовала в сторис Инстаграм снимок, сделанный в 2013 году. На фото с подругами роскошная брюнетка позировала справа, она подмигнула в камеру.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос в образе героини Санты-Барбары пленила видом: "О боги, что это за Багира".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" поразила "инструкцией" по воспитанию маленькой дочери: "Учится быть женщиной".

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала, как выглядела раньше: "Уже почти 10 лет...".