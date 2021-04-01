Украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, 33-летняя красотка постоянно следит за своей фигурой и продолжает радовать идеальными параметрами. Красотка не забывает и о социальных сетях, в которых активно публикуете фото, радуя сотни тысяч украинцев своими образами.

"Я НЕ МОГУ СИДЕТЬ НА ДИЕТАХ

С прошлой недели в сториз я проводила небольшой эксперимент: поиск идеального диетического рациона (надо минус 6 кг) и сервиса доставки такого рациона для себя. Эксперимент частично провалился", - написала звезда под фото.

"Это ты жалуешься или хвастаешься?", - написала Оля Полякова.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну что за божественная девушка!", Красотка", "Шикарно выглядите, по внешнему виду как будто вес меньше чем 60 кг", "Только образ жизни и никаких диет. Иначе все старания кратковременные".

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На кадрах можно увидеть, как Санта играет со своей младшей дочкой Софией. Девочка убегает от мамы, а затем пытается спрятаться среди одежды.

«А где Софа? Ты прячешься? Прячься, прячься. Ку-ку, сладкий», - приговаривает счастливая мама, пока ее дочка развлекается.

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