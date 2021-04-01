Українські зіркові красуні вразили розмірами свого декольте

31 березня офіційно визнаний Міжнародним днем декольте. З такої нагоди на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram з'явилася добірка фотографій українських зірок в найбільш спокусливих нарядах. Про це пише Politeka.net.

Серед опублікованих знімків виявилися фотографії багатьох відомих красунь. Так, співачка Тіна Кароль на фото позує в оригінальній білій сукні з глибоким вирізом на грудях і оригінальною трикутною вставкою.

У свою чергу, володарка бюста 15-го розміру Міла Кузнєцова похвалилася своїм природним «багатством» в червоному купальнику. На пляжних фото також засвітилися Настя Каменських і Оля Полякова.

Екс-ВІА Гра Надя Мейхер розбурхала образом у білій блузі з відкритими плечима.

А ось реперша Alyona Alyona не стала нічого приховувати, і показала свою плюс-сайз фігуру в чорній мереживній білизні і прозорому халатику.

Також в добірку потрапили Даша Астаф'єва, Руслана Писанка, Лілія Ребрик і Аліна Гросу.

Українці тут же почали коментувати публікацію.

"Головне природні", "такі собі фото. У кого гарне декольте, одяг закритий. Олена Олена взагалі зайва", "я сумніваюся, що у всіх природні форми. Особливо у тієї "бджілка" не пам'ятаю ім'я", "тільки Тіна", "може комусь і подобається таке як на 3 фото. Але це жесть", - пишуть люди.

Нагадаємо, Настя Каменських в тісному декольте, ледь приховує бюст, вразила розмірами: "Я офігел".

Як повідомляла Politeka, Українка з 15-м розміром потрясла " бомбочками "в сповільненій зйомці: "Міжнародний день декольте".

Також Politeka писала, що розкута Кароль без білизни блиснула дорогоцінним в "дірявій" шкіряній спідниці: "Балан схвалить".