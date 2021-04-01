З 1 квітня в Україні почали діяти нові тарифи на газ

Постанова Кабінету Міністрів України про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр втратила чинність, проте більшість компаній залишили цю ціну на квітень.

Тарифи опубліковані на сайтах компаній-постачальників.

Кілька компаній встановили ціни трохи нижче 6,99 гривень за кубометр-до 6,70 гривень. Серед них і державна компанія "Нафтогаз", яка з січня продає газ населенню по 6,86 гривень.

Компанія "мегават" опублікувала ціну на рівні 6,7 грн за куб м, а трейдери "еру людям", "ЕРУ трейдинг" і "Агросинтез трейдинг" - 6,75 грн за куб м.Газ по 6,85 грн за кубометр запропонував постачальник "Промсервіс".

Однак більшість компаній залишили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Також кілька постачальників пропонують газ дорожче-до 8,85 гривень за кубометр.

По 6,88 грн за куб м продаватиме блакитне паливо Волині ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО" євод трейд " КП "Луцькводоканал". Ціну 6,98 грн оприлюднила "Енерджі трейд ГРУП".

Раніше повідомлялося, що ціна на газ для українців почне діяти вже до кінця другого кварталу 2021 року, так що не буде щомісячних стрибків тарифів.

Річні тарифи на газ припускають фіксацію конкретних цифр на весь рік. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими. При такому підході влітку ціна на газ буде вище ринкової, а взимку – навпаки, нижче.

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