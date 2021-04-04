Український комік дядя Жора огрошив публіку терміновою звісткою

Як передає Politeka.net, 45-річний Вадим Мічковський (справжнє ім'я артиста) опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому звернувся до українців (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, гуморист, який пережив навесні 2020 року мікроінсульт, знову загримів до лікарні. Цього разу артисту робили операцію на серці. Дядя Жора розповів про свій стан і обрадував публіку, тим, що його вже виписують.

"На даний момент вже відходжу, все добре, все відмінно і сьогодні вже виписуюся додому, - повідомив він. - Ліг на невелику операцію... Ну, як, операція на серці. Проблемка дуже "популярна" і може стосуватися багатьох".

За словами коміка, операція була плановою, та пройшла вдало.

Мічковський подякував українцям за підтримку й побажав здоров'я у відповідь: "Я просто в шоці, мене зачепило, реально мотивує і підтримує... Спасибі вам велике, скільки багато хорошого ви мені написали!".

Користувачі побажали артистові швидкого відновлення. Відгукнулися, в тому числі, і його колеги-зірки: ведучий Юрій Горбунов, шоумен Андрій Джеджула та співачка Ольга Цибульська.

"Одужуй, Дядя Жора!!"

"Бігом додому і будь здоровий!!! ❤️"

"Одужуй і в стрій! 🙌"

"Багато сил вам, енергії і швидкого відновлення. Натхненник і живчик, ви і вся ваша сім'я приклад для багатьох. Любимо вас, поправляйтеся 😍"

"Бережіть себе і якнайшвидшого одужання 🔥❤️🙌! Світу потрібен здоровий дядя Жора👏"

Нагадаємо, біда трапилася з дружиною шоумена дядька Жори, кадри після операції: "впадала у відчай, плакала і навіть думала..."

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